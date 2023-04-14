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09:01, 14 апреля 2023Экономика

Крупная бытовая техника в России резко подорожала

«Ъ»: крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10% на фоне ослабления рубля

Фото: Viktor Pogontsev / Globallookpress.com

Цены на крупную бытовую технику в России поднялись в среднем на восемь-десять процентов, со ссылкой на дистрибуторов и ретейлеров сообщает «Коммерсантъ».

В апреле ряд продавцов получили уведомления от поставщиков, что оборудование китайской Hisense подорожает на 4-7 процентов. Входящий в группу Hisense словенский бренд Gorenje заявил, что поднимает цены минимум на пять процентов. Продукция Midea, Toshiba и Comfee вырастет в цене в среднем на пять процентов.

Как отметил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, цены поднимают из-за ослабления рубля, и дорожать будет как официально ввозимая техника, так их закупаемая путем параллельного импорта. Вместе с ними подорожает и российская техника, в зависимости от уровня локализации. Курсовые колебания — единственный фактор, который влияет на рынок, логистических и регуляторных изменений не было, отметили в ГК «F+ tech-Марвел».

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Повышение закупочных цен приведет к росту и розничных — в среднем, на десять процентов. Ретейлеры с большими складами пытаются удерживать прежние цены, однако часть брендов или моделей на рынке оказались в дефиците, и они непременно подорожают.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила, что наиболее заметно изменения в курсе валют отразятся на импортных товарах с коротким сроком хранения. В их стоимость заложены затраты на транспортировку, перевалку, страхование, хранение на складах и уплату пошлин. Также некоторое оборудование ввозится в Россию в разобранном виде, что также отражается на его конечной стоимости. Исключением станут запасы, которые не успели реализовать со складов в России

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Вячеслав Агапов
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