Норвегия отказалась отправлять фехтовальщиков на турниры из-за допуска россиян

В Норвегии отказались отправлять фехтовальщиков на турниры FIE из-за допуска россиян

Федерация фехтования Норвегии отказалась отправлять своих спортсменов на турниры из-за допуска к ним россиян. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Кроме того, в Норвегии заявили, что не будут проводить на территории страны соревнования под эгидой Международной федерации фехтования (FIE). «Вместо этого будет организован турнир в сотрудничестве со Швецией и Финляндией, которые предприняли аналогичные действия для своих мероприятий в рамках Кубка мира», — говорится в заявлении норвежской федерации.

Ранее Франция, Дания и Германия также отменили на своей территории соревнования под эгидой FIE. Отмечалось, что это решение связано с невозможностью соблюсти условия по обеспечению участия в турнире россиян и белорусов.

10 марта сообщалось, что FIE разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах. Возвращение сборных на старты в нейтральном статусе состоится не раньше середины апреля 2023 года.