69-я параллель
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14:37, 14 апреля 202369-я параллель

Редкое атмосферное явление сняли с борта российского атомного ледокола

Гало в небе над Карским морем сняли с борта российского атомного ледокола

Фото: Telegram-канал «Атомфлот»

Редкое атмосферное явление — гало — сняли с борта российского атомного ледокола «50 лет Победы». Фотографию опубликовал Telegram-канал «Атомфлот».

Снимок сделали в Карском море. На фотографии видно сферу вокруг солнца. Гало-эффект появляется при прохождении света через атмосферу с содержащимися в ней водяными частицами.

Явление экипаж судна наблюдал при буксировке теплохода «Ямал Беркут» в направлении мыса Желания. Фото сделала третий помощник капитана ледокола Мария Кочегарова.

В конце марта гало наблюдали жители Норильска. Сферу в небе над городом запечатлели на фото и опубликовали в городских сообществах в соцсетях.

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Алан Босиков
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