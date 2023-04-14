Редкое атмосферное явление сняли с борта российского атомного ледокола

Гало в небе над Карским морем сняли с борта российского атомного ледокола

Редкое атмосферное явление — гало — сняли с борта российского атомного ледокола «50 лет Победы». Фотографию опубликовал Telegram-канал «Атомфлот».

Снимок сделали в Карском море. На фотографии видно сферу вокруг солнца. Гало-эффект появляется при прохождении света через атмосферу с содержащимися в ней водяными частицами.

Явление экипаж судна наблюдал при буксировке теплохода «Ямал Беркут» в направлении мыса Желания. Фото сделала третий помощник капитана ледокола Мария Кочегарова.

В конце марта гало наблюдали жители Норильска. Сферу в небе над городом запечатлели на фото и опубликовали в городских сообществах в соцсетях.