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01:28, 14 апреля 2023Мир

В Венгрии осудили приглашение Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО

«Известия»: Венгрия раскритиковала приглашение Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Правительство Венгрии посчитало приглашение министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО нарушением принципа единства альянса. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что Венгрия выступила против встречи, однако заседание все же состоялось. «Будапешт принял во внимание это решение, но подчеркнул, что интерес Венгрии заключается в как можно скорейшем завершении конфликта», — отметили в венгерском правительстве.

В ходе встречи министры обсудили возможные предложения для Украины, например, страны Прибалтики и Польша призвали предоставить Киеву «дорожную карту» к членству в альянсе, но эту идею раскритиковала не только Венгрия, но также Германия и США.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в НАТО на данный момент невозможно. Он подчеркнул необходимость воздерживаться от шагов, которые могут привести к эскалации украинского конфликта.

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Варвара Кузьмина
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