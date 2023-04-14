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12:55, 14 апреля 2023Мир

В Кремле ответили на вопрос о содержании утечек из Пентагона

Песков заявил, что задача России заключается в изучении содержания утечек Пентагона

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что утечки секретных данных Пентагона — это забота американских спецслужб. Так в Кремле ответили на вопрос о том, есть ли у России претензии к военному США Джеку Тейшейре, который, по предположению Вашингтона, опубликовал данные оборонного ведомства США в интернете, передает ТАСС.

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«Мы читали, разумеется, все сообщения СМИ, с ними ознакомились», — рассказал Песков. Он добавил, что задача Москвы в этом вопросе заключается в изучении содержания этих документов. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона ставит под сомнение достоверность указанных данных, но продолжает их исследовать.

Ранее стало известно, что Тейшейра может быть приговорен к десяткам лет тюремного заключения. Ожидается, что подозреваемому будет инкриминировано нарушение так называемого закона о шпионаже. При этом ему могут предъявить отдельное обвинение по каждому из попавших в сеть секретных документов.

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Виктория Кондратьева
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