Тело российского пенсионера пять лет пролежало в квартире

В Пермском крае тело пенсионера пять лет пролежало в одной из квартир Лысьвы

Тело пенсионера пять лет пролежало в одной из квартир в городе Лысьве Пермского края. Об этом сообщает KP.RU.

Соседи утверждают, что они не чувствовали трупного запаха. Тело мужчины, превратившееся в скелет, нашел один из соседей — на момент гибели пенсионеру было около 70 лет. В его кармане сотрудники полиции нашли платежку за квартиру от 2017 года — в том же году россиянина последний раз видели его знакомые.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Предварительно, мужчина умер своей смертью, а его родные забыли о нем.

Ранее следователи нашли в квартире жилого дома на севере Москвы скелет человека. Квартира находилась на улице Дубнинской, правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.