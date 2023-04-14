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15:01, 14 апреля 2023Россия

Тело российского пенсионера пять лет пролежало в квартире

В Пермском крае тело пенсионера пять лет пролежало в одной из квартир Лысьвы

Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

Тело пенсионера пять лет пролежало в одной из квартир в городе Лысьве Пермского края. Об этом сообщает KP.RU.

Соседи утверждают, что они не чувствовали трупного запаха. Тело мужчины, превратившееся в скелет, нашел один из соседей — на момент гибели пенсионеру было около 70 лет. В его кармане сотрудники полиции нашли платежку за квартиру от 2017 года — в том же году россиянина последний раз видели его знакомые.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Предварительно, мужчина умер своей смертью, а его родные забыли о нем.

Ранее следователи нашли в квартире жилого дома на севере Москвы скелет человека. Квартира находилась на улице Дубнинской, правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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Анастасия Шейкина
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