Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Синоптик Вильфанд: на Пасху 16 апреля в Москве ожидается до 12 градусов тепла

В Москве погода на Пасху, 16 апреля, ожидается солнечная погода, воздух прогреется до 12 градусов выше нуля. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что накануне праздника, 15 апреля, максимальная температура составит 7-9 градусов тепла. При этом во время крестного хода, в ночь с субботы на воскресенье, ожидается около 1-4 градусов выше нуля. «Но небо звездное, погода не ветреная. К трем-четырем часам утра в воскресенье температура понизится до минус 4 градусов», — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что утром 16 апреля температура начнет повышаться. «Уже после полудня температура будет в Москве 11-12 градусов тепла, по области — плюс 10-15 градусов. Эта температура является характерной для этого дня», — рассказал он.

Ранее Вильфанд пообещал москвичам майскую погоду в апреле. По его словам, с 11 по 14 апреля стрелки термометров достигнут отметки в 18 градусов тепла.