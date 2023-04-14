В Петербурге подростки отомстили восьмилетнему мальчику за видео его сестры

В Санкт-Петербурге подростки заставили восьмилетнего мальчика пить из лужи и есть траву

В Санкт-Петербурге несколько старшеклассников заставили восьмилетнего мальчика есть траву и пить из лужи. Об этом пишет 78.ru.

По информации издания, издевательства подростков стали местью за другой конфликт, участницей которого была старшая сестра пострадавшего мальчика. До этого девочка сняла на видео, как в одна из родительниц кричала на ребенка, который якобы ударил ее сына. Все это происходило на глазах педагога, которая не вмешивалась в происходящее. Сделанную запись школьница показала своей матери, которая является главой родительского комитета. В результате женщина связалась с наблюдавшей за всем учительницей, предъявив ей снятые дочерью кадры.

Через некоторое время старшеклассники подловили восьмилетнего брата девочки, завели его в укромное место и начали спрашивать, засняла ли его сестра школьный конфликт. Когда мальчик подтвердил это, подростки начали шантажировать его диктофонной записью, содержание которой не уточняется, а после заставили его есть траву и пить из лужи, сняв издевательства на видео, которое начали распространять.

Ранее в Архангельске школьник придушил сверстника до потери сознания. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как один мальчик душит другого, зажав его шею обеими руками, якобы отрабатывая силовой прием. Жертва пытается освободиться от захвата, но спустя несколько секунд прекращает сопротивление и падает на пол.