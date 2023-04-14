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14:23, 14 апреля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о готовности Франции направить Киеву миллиарды евро

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Франция готова направить Киеву два миллиарда евро

Фото: Sarah Meyssonnier / Unsplash

Франция готова направить Украине два миллиарда евро по долгосрочной программе. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter.

«Провел разговор с [министром экономики и финансов Франции] Брюно Ле Мэром на полях весенних встреч МВФ (Международного валютного фонда — прим. «Ленты.ру») и Всемирного банка. Франция готова предоставить Украине два миллиарда евро в рамках долгосрочной программы», — сообщил он.

Как утверждает Шмыгаль, часть финансовой помощи будет направлена на восстановление Украины. Кроме того, премьер-министр выразил благодарность французской стороне за оказанную поддержку Киеву.

13 апреля начальник главного штаба Вооруженных сил (ВС) Франции Тьерри Бюркар посетил Украину. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что в ходе беседы он обозначил потребности страны в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, а также средствах противовоздушной обороны и истребителях F-16.

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Кристина Есикова
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