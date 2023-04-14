На Украине заявили о готовности Франции направить Киеву миллиарды евро

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Франция готова направить Киеву два миллиарда евро

Франция готова направить Украине два миллиарда евро по долгосрочной программе. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter.

«Провел разговор с [министром экономики и финансов Франции] Брюно Ле Мэром на полях весенних встреч МВФ (Международного валютного фонда — прим. «Ленты.ру») и Всемирного банка. Франция готова предоставить Украине два миллиарда евро в рамках долгосрочной программы», — сообщил он.

Как утверждает Шмыгаль, часть финансовой помощи будет направлена на восстановление Украины. Кроме того, премьер-министр выразил благодарность французской стороне за оказанную поддержку Киеву.

13 апреля начальник главного штаба Вооруженных сил (ВС) Франции Тьерри Бюркар посетил Украину. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что в ходе беседы он обозначил потребности страны в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, а также средствах противовоздушной обороны и истребителях F-16.