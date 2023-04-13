Французский генерал посетил Украину

Залужный сообщил о визите начальника главного штаба ВС Франции на Украину

Начальник главного штаба Вооруженных сил (ВС) Франции Тьерри Бюркар посетил Украину. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный.

«Был рад впервые приветствовать на Украине начальника объединенного штаба вооруженных сил Французской Республики генерала армии Тьерри Бюркара», — заявил он.

По словам Залужного, в ходе беседы он обозначил потребности Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, а также средствах противовоздушной обороны и истребителях F-16.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставки истребителей не соответствуют потребностям Украины. При этом он отметил, что «абсолютно ничего не исключает».

В конце 2022 года министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню посетил Киев. Во время его визита, в частности, обсуждались поставки французского оружия на Украину.