Эксперт рассказал о причинах введения санкций против Ксении Шойгу

Алексей Мухин назвал причины введения санкций против Ксении Шойгу

Введенные Украиной санкции в отношении Ксении Шойгу, дочери министра обороны Сергея Шойгу, за гуманитарную деятельность, за то, что совершила поездку на Донбасс, навестила раненых бойцов и поздравила детей с новогодними праздниками (поездка была еще в преддверии 2023 года), могут иметь более глубокие причины. Об этом в своем телеграм-канале рассказал генеральный директор «Центра политической информации» Алексей Мухин.

В России Ксения руководит проектом «Лига героев», в рамках которого, в числе прочего, в пострадавшие от военных действий регионы доставляются гуманитарные грузы, помощь.

В тот самый раз, за который она и была «удостоена» украинских санкций, Ксения посещала детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих, рассказал Алексей Мухин.

«С учетом последних инициатив в рамках, по-моему, окончательно сошедшего с ума МУС, видимо, именно это так разозлило офис Зеленского и Ко. Впрочем, возможно, дело гораздо более глубокое: "Лига героев" регулярно направляет гуманитарную помощь с октября 2022 года, каждый из которых сопровождает кто-то из медийных лиц. Это придает акции определённый вес. И именно это так раздражает украинскую сторону, так как подчеркивает антигуманный, людоедский характер ее деятельности», — отметил эксперт.

Во время визита Ксении Шойгу в город Стаханов, его обстреляли ВСУ, причем, с такой интенсивностью, что 43 ребенка пришлось эвакуировать - их разместили в спецшколе-интернате в Петровском. «Этот интернат, кстати, тоже был оснащен с помощью проекта "Лига героев" бойлерами и котлами для отопления, обеспечен постельным бельем, полотенцами и прочим.

Спецоборудование (в частности, принтерами для печати шрифтом Брайля) получил и обстрелянный интернат в Стаханове, у ребят появились звенящие мячи для голбола и специальные развивающие конструкторы. В общей сложности тогда "Лига" провела новогодние мероприятия для 5,5 тысячи детей. В организационном процессе была задействована Ксения Шойгу. Судя по всему именно за это Ксению и внесли в очередной список санкций Украины, где, впрочем, находится уже достаточно много людей (и ваш покорный слуга тоже)», — резюмировал Алексей Мухин.

Ранее 15 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении сотен граждан России и российских компаний. Всего под ограничения попали 438 физических лиц, они разбиты на два списка. В первом значатся 351 человек, в отношении них применены «персональные специальные экономические и другие ограничительные меры», как отмечается в пояснении. Санкции в отношении всех их введены на 10 лет. Также ограничения коснулись 254 российских компаний, среди которых «Яндекс», компании структуры Газпрома, 1С.

Санкции введены решением Совета национальной безопасности и обороны Украины. В другом списке указаны 87 человек, среди которых множество спортсменов, а также дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу.