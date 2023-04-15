Желающие отправиться в зону СВО по контракту россияне объяснили свое решение

Желающий отправиться по контракту Евгений: стыдно, что ребята погибают, а я здесь

Желающие отправиться в зону специальной военной операции (СВО) по контракту россияне приходят в пункты отбора по всей стране. Корреспондент «Ленты.ру» посетил один из столичных пунктов и узнал у пришедших туда москвичей, почему они приняли решение отправиться в зону СВО по контракту.

«Я сам из Макеевки, из Донецкой области. Это моя родина. Принял решение [отправиться в зону СВО] где-то месяц назад, до этого раздумий было много. Я был в ополчении одно время у нас, но на тот момент таких боевых действий не было», — сообщил 45-летний Евгений Артюхов.

Страх всегда присутствует, но «волков бояться — в лес не ходить». В какой-то степени даже стыдно, что ребята погибают, а я здесь Евгений Артюхов желающий отправиться в зону СВО по контракту

Желающий отправиться в зону СВО 36-летний Андрей рассказал, что у него на это есть несколько причин.

«У меня родственники в Донецке живут — не понаслышке знаю ситуацию. Осенью был в Мариуполе, пообщался с местными жителями. Сначала ездил на стройку помогать, потом помогал военным на второй линии обороны укрепрайон строить. Опять же, когда-то позовут все равно, лучше самому. Волнение есть, бесстрашных людей не существует. Пока на год буду заключать контракт. А дальше уже будет видно», — добавил он.

Также Андрей сообщил, что у него есть друзья, которые находятся в зоне СВО с первых дней. Все живы и здоровы, только один был ранен, отметил собеседник.

52-летний Олег рассказал «Ленте.ру», что решил отправиться в зону СВО, потому что сам из Донбасса.

«Я бандеровцев просто не перевариваю, и раньше не переваривал, когда там жил. В Москве с 2000 года, но осталась неприязнь. Месяца три назад принял решение [пойти служить по контракту]. У меня товарищи там (в зоне СВО — прим. "Ленты.ру") воевали и уже вернулись», — поведал собеседник.

Пожелавший остаться анонимным 49-летний москвич также объяснил свое решение отправиться по контракту в зону СВО.

«У меня сыну 9 лет. Куда он хотел поехать этим летом, там сейчас стреляют и бомбят. Я в Луганской области был уже в охране», — отметил он.

Гражданин Таджикистана Фаридун Шкуров рассказал «Ленте.ру», что имеет военный опыт, поэтому тоже решил помочь.

«Я бывший военный, на границе служил. В других делах, на гражданке, себя не находил. Вот решил помочь. Примерно месяц назад решил [отправиться в зону СВО по контракту]. Это моя профессия, так что мне нестрашно», — поделился он.

Я гражданин Таджикистана. На год контракт подпишу, буду служить, получу паспорт Российской Федерации, буду уже гражданин. Платить будут так же, как и гражданам России Фаридун Шкуров желающий отправиться в зону СВО по контракту

Пожелавший остаться анонимным 23-летний москвич поделился с «Лентой.ру», что принял решение отправиться в зону СВО шесть месяцев назад.

«До этого доучивался в университете. Решил, что нашим нужно помочь. Так собрался пойти на контракт. Шесть месяцев готовил документы, долгое время это заняло, особенно медицинские. И вот сейчас пришел. Немножко страшно. Я сам из Москвы. Родился и живу здесь всю жизнь», — добавил он.

45-летний Сергей, посетивший московский пункт отбора на контрактную службу, рассказал, что его желание вызвано патриотическим долгом.

«Кто-то ребят должен менять, чтобы в отпуска сходили. Ну и так, патриотически. Военное образование имею, в горячих точках был», — добавил Сергей.

Еще один собеседник «Ленты.ру», пожелавший остаться анонимным, сообщил, что денежные выплаты для него тоже стали причиной отправиться по контракту в зону СВО.

«Ну не 18-летних пацанов же посылать, дети у меня есть. Плюс кризисные обстоятельства, коронавирус ударили, тут, вроде как, и деньги тоже причина. Всего по чуть-чуть. Страх, конечно, есть», — заявил он.

Ранее стало известно, что в Калининградской области начнут обзванивать граждан с предложением служить по контракту. Об этом в четверг, 6 апреля, журналистам сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.