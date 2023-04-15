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16:28, 15 апреля 2023Спорт

Непомнящий выиграл пятую партию матча за титул чемпиона мира

Шахматист Ян Непомнящий выиграл пятую партию матча за титул чемпиона мира у Дина Лижэня

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл пятую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам у китайца Дина Лижэня. Трансляция велась на YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

32-летний Непомнящий, для которого это вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, играл белыми фигурами. Партия завершилась на 48-м ходу. После пятой партии Ян повел в счете — 3:2.

Следующая партия матча, который проходит в Астане, состоится 16 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.

Анастасия Борисова
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