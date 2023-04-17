Влияние расследования в отношении Сунака на его карьеру оценили

Политолог Ананьева: репутация Сунака зависит от результатов расследования в отношении него

Дело в отношении премьер-министра Великобритании Риши Сунака о декларации финансовых интересов может сказаться на его политической карьере. Однако все будет зависеть от результатов расследования, рассказала в беседе с «Лентой.ру» руководитель центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Все будет зависеть от итогов расследования. Британские СМИ сообщают, что нужно будет смотреть его декларацию как депутата парламента, в качестве министра [финансов] и декларацию в качестве премьер-министра. Декларация члена парламента обновляется гораздо чаще, чем декларация премьер-министра Елена Ананьева политолог

«Налоговые дела его жены уже привлекали внимание, поскольку она зарегистрирована как нерезидент и платит налоги в Индии, так как владеет долей в компании своего отца. Формально нарушения закона не было, но, учитывая статус ее мужа, было бы лучше с юридической точки зрения, чтобы она платила налоги в Британии, что она и обязалась сделать. В данном случае речь идет о том, что она инвестирует в компанию по уходу за детьми, а Риши Сунак объявил, что государственные средства будут направлены на поддержку таких компаний. Соответственно, будет выясняться, получила ли компания жены какие-либо преференции в этом отношении», — оценила ситуацию политолог.

Проверку в отношении премьер-министра Великобритании Риши Сунака начали 13 апреля. Согласно информации на сайте парламента страны, причиной стала декларация о финансовых интересах политика. Других подробностей не приводится.

При этом издание The Guardian отмечает, что дело касается супруги главы кабинета министров Акшаты Мурти. Она владеет акциями агентства по уходу за детьми Koru Kids и могла извлечь из этого выгоду благодаря принятому правительством пилотному проекту по популяризации профессии няни.