Россияне обогнали иностранцев по поездкам на любимый курорт богачей

Министерство туризма Мальдив: с начала 2023 года страну посетили 74 тысячи россиян

Российские туристы обогнали иностранцев по поездкам на Мальдивы. Об этом говорится на официальном сайте министерства туризма популярной азиатской страны.

Так, с начала 2023 года по 17 апреля на любимый курорт богачей отправились 611,5 тысячи путешественников. По данным ведомства, список иностранных гостей возглавляет Россия. За вышеуказанный период Мальдивы посетили более 74 тысяч россиян.

На втором месте расположились отдыхающие из Индии (64,7 тысячи), на третьем — из Великобритании (60 тысяч). Четвертая строчка в рейтинге отошла путешественникам из Италии (51,5 тысячи), пятая — жителям Германии (46,4 тысячи).

Ранее в апреле эксперты туротрасли раскрыли самые востребованные страны для отдыха у богатых российских туристов. Так, чаще всего они выбирают для отпуска Турцию. На второй строчке по востребованности у отечественных богачей — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на третьей — Мальдивы. Замыкают пятерку лидеров Таиланд и Египет.