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18:58, 17 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин облил сына бензином и поджег из-за оскорбления

В Орловской области мужчина облил сына бензином и поджег из-за оскорбления

Фото: Matt Benzero / Shutterstock / Fotodom

В Орловской области арестовали 62-летнего местного жителя, который поджег своего 39-летнего сына. Об этом в понедельник, 17 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «д» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. По версии следствия, 13 апреля сын во время ссоры оскорбил отца, за что тот облил обидчика бензином и поджег его одежду. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что СКР задержал женщину за убийство сожителя, чье тело нашли в подвале жилого дома в Москве.

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Илона Палей
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