Сергей Собянин рассказал о московских школах для будущих приемных родителей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как город помогает приемным родителям

Около 94 процентов детей-сирот сегодня устроены в приемные семьи, а из 47 центров содействия семейному воспитанию (бывших детских домов) в Москве осталось только 13. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва — добрый город. И особенно хорошо это видно на примере роста числа приемных семей, берущих на воспитание детей-сирот. С 2010 года число детишек, проживающих в интернатных учреждениях, сократилось в четыре раза, с 4,3 тысячи до 1,1 тысячи детей, — уточнил мэр Москвы. — Во многом это результат системной поддержки, которую правительство Москвы оказывает замещающим семьям».

Размер социальных выплат на каждого ребенка в месяц составляет от 20,8 тысячи до 34,7 тысячи рублей. Сумма зависит от возраста, количества и состояния здоровья приемных детей.

Выплаты регулярно индексируются. Кроме того, замещающие семьи пользуются льготами по оплате услуг ЖКХ, приобретению путевок для детского отдыха и бесплатным проездом в общественном городском транспорте. Для получения материальной, правовой, психологической и педагогической поддержки можно обратиться в один из 22 центров поддержки семьи и детства «Мой семейный центр».

Сергей Собянин отметил, что взять приемного ребенка в семью — серьезный и ответственный шаг, на который решится не каждый. Поэтому город должен помочь совершить его максимально осознанно.

«Именно поэтому обязательным этапом процесса усыновления или оформления опекунства (попечительства) является обучение в школе приемных родителей. Сегодня в Москве работают 44 такие школы — по несколько в каждом округе. Выбрать школу и записаться в нее можно на сайте проекта "Моя новая семья". Адрес регистрации (прописки) и проживания в данном случае роли не играет», — пояснил мэр Москвы.

В этих школах взрослых учат, как стать родными людьми детям, которых они решили принять в семью. Здесь они могут получить консультации по медицинским, юридическим, психологическим и другим вопросам и узнать о том, на какую поддержку со стороны города могут рассчитывать.

Чтобы подготовка была максимально эффективной, в этом году введен единый стандарт обучения. В его основе лучшие наработки и практика прошлых лет.

Раньше приемных родителей обучали от 56 до 80 академических часов. Теперь продолжительность курса везде составляет 80 академических часов. Таким образом, каждая школа обеспечивает получение равного объема знаний и навыков.

На занятиях специалисты обсуждают такие важные и сложные темы, как формирование привязанности и работа с психологическими травмами у детей, которые столкнулись с жестоким обращением, горем и утратой. Количество отведенных для этого часов по новой программе увеличилось на 45 процентов.

Во время занятий и тренингов квалифицированные психологи расскажут, как лучше пройти через период адаптации, и помогут подготовиться к трудностям воспитания, с которыми могут столкнуться родители.

Помимо работы в группах, для более глубокой оценки собственных возможностей проводят индивидуальные консультации с психологом, чему теперь посвящено больше времени.

Также в школах помогают определиться с оптимальной формой устройства ребенка — будет ли это усыновление, опека и попечительство или приемная семья.

«Есть дети, уход и забота за которыми требуют особых навыков. Это и дети с инвалидностью и особенностями здоровья, и подростки, а также родные братья и сестры. Чтобы обучить будущих родителей навыкам работы с ними, в школе предложат пройти дополнительные тематические циклы занятий», — написал Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что главная задача школ приемных родителей — помочь понять взрослым, готовы ли они принять ребенка в семью, и дать им время взвесить все за и против.

