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04:15, 17 апреля 2023Мир

Посол России заявил создании фонда военной помощи Украине в Дании

Посол России Барбин: в Дании создали фонд военной помощи Украине в размере $1 млрд

Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press

Посол России в Дании Владимир Барбин рассказал, что Копенгаген создал специальный фонд для наращивания военной помощи Киеву в размере одного миллиарда долларов, в беседе с газетой «Известия».

«Какая судьба ждет Украину и ее граждан в случае дальнейшей эскалации конфликта, в Дании не задумываются», — констатировал он. По его словам, Копенгаген верит в возможность Запада нанести России военное поражение на Украине. Поэтому у Дании в настоящее время «нет никаких "красных линий" или запретов для передачи Украине все новых вооружений».

В этом же интервью Барбин заявил, что на сегодняшний день отношения между Россией и Данией разрушены. Он добавил, что на фоне этого датская промышленность столкнулась с рядом серьезных проблем, а доходы населения падают.

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Марина Совина
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