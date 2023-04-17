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01:59, 17 апреля 2023Мир

Посол России заявил о разрушении двусторонних отношений с Данией

Посол России Барбин: на сегодняшний день отношения между Москвой и Копенгагеном разрушены
Владимир Барбин

Владимир Барбин. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

На сегодняшний день отношения между Россией и Данией разрушены, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. Об этом он сообщил «Известиям».

«Отношения между Россией и Данией сегодня разрушены. В этих условиях взаимная торговля стремительно сокращается. Полностью прекращены прямые поставки в Данию российского газа, который потреблялся в 400 тысяч домохозяйствах», — отметил посол.

Он добавил, что на фоне этого датская промышленность столкнулась с рядом серьезных проблем, а доходы населения падают. Кроме того, указал Барбин, прекращение прямого импорта российского топлива привело к рекордной за несколько последних десятилетий инфляции, которая была зафиксирована в прошлом году.

Ранее российское посольство в Копенгагене обвинило власти Дании в эскалации конфликта на Украине. «Дания продолжает подливать масла в огонь конфликта на Украине, наращивая военную помощь киевскому режиму и обучая сотни украинских военных на датской земле», — заявили в дипмиссии.

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Марина Совина
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