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23:22, 20 марта 2023Мир

Россия обвинила Данию в эскалации конфликта на Украине

Посольство РФ в Копенгагене: Дания подливает масла в огонь, наращивая военную помощь Киеву

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Посольство России в Копенгагене обвинило власти Дании в эскалации украинского конфликта. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram.

«Дания продолжает подливать масла в огонь конфликта на Украине, наращивая военную помощь киевскому режиму и обучая сотни украинских военных на датской земле», — говорится в сообщении.

В посольстве также напомнили, что на днях Копенгаген представил новый фонд поддержки Киева в размере семи миллиардов крон. При этом только 1,6 миллиарда планируется направить на восстановление Украины. Остальная сумма уйдет на очередные поставки техники и вооружений, указали в посольстве РФ. «Действия датских властей не только противоречат международным правилам торговли оружием, которые запрещают поставку вооружений и военной техники в зону вооруженного конфликта, но и ведут к эскалации противостояния, повышают риск прямого столкновения НАТО и России с катастрофическими последствиями для всех сторон», — говорится в сообщении.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин сообщил, что датские наемники «засветились» в конфликте на Украине, при этом Копенгаген не препятствует их вербовке.

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Марина Совина
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