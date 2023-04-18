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19:18, 18 апреля 2023Силовые структуры

Опровергнута версия о давлении на присяжных по делу врачей о смерти младенца

4 присяжных заявили о давлении судьи по делу врачей Сушкевич и Белой о смерти младенца

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве допросил присяжных, которые вынесли обвинительный вердикт калининградским неонатологам Елене Белой и Элине Сушкевич, осужденных на этом основании к 9,5 и 9 годам колонии за смерть новорожденного младенца. Об этом сообщает корреспондент «Lenta.ru».

Адвокаты врачей утверждали, что присяжные заседатели подверглись давлению со стороны суда. Во время опроса присяжные заявили, что председательствующий судья дважды заходил к ним в комнату и разъяснял им значение озвученных на процессе доказательств.

«Оба визита были до того, как мы ушли в совещательную комнату, и слова председательствующего на наше решение никак не повлияли, мы формировали свое мнение сами», — пояснили они.

Уголовно-процессуальный кодекс запрещает присяжным «общаться с лицами, не входящими в состав суда, по поводу обстоятельств рассматриваемого уголовного дела». Председательствующий входит в состав суда.

Обсуждался также вопрос о недопустимом составе суда: один из присяжных за 18 лет до процесса служил в Вооруженных Силах России, а затем — в милиции. Защита сочла, что он скрыл этот факт, однако из протокола судебного заседания следует, что присяжный во время отбора представился офицером и сразу сказал, что уже 18 лет как уволился. По УПК, присяжным не может быть бывший сотрудник правоохранительных органов только в том случае, если со дня увольнения прошло меньше пяти лет.

Других фактов давления в ходе заседания суда апелляционной инстанции приведено не было.

При этом в ходе процесса выяснилось, что к адвокатам инициативно обратился один из присяжных, который считал Белую и Сушкевич невиновными — именно он счел посещения комнаты отдыха присяжных председательствующим судьей давлением. Однако именно этот присяжный на вопрос судей апелляционной инстанции однозначно заявил, что решение принимал самостоятельно.

Адвокаты просили вернуть дело на новое рассмотрение, заявив о недопустимости выводов судебно-медицинской экспертизы. Гособвинитель и представитель потерпевших, в свою очередь, сказали, что факты давления на присяжных своего подтверждения не нашли, и просили отклонить ходатайство защиты.

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6 сентября 2022 года Мособлсуд приговорил Белую и Сушкевич к 9,5 и 9 годам колонии, признав их виновными в убийстве новорожденного. В свою очередь женщины заявили, что не совершали никакого убийства, а на присяжных было оказано давление стороной обвинения.

В декабре 2020 года присяжные оправдали врачей за недоказанностью самого факта преступления. В мае 2021 года приговор был отменен Верховным судом РФ из-за процессуальных нарушений и неприкрытого давления на присяжных.

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Игорь Надеждин
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