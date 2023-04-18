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09:39, 18 апреля 2023Путешествия

Россиянам назвали сроки начала купального сезона в Краснодарском крае

Гидрометцентр Кубани: комфортная для купания температура будет достигнута с середины мая

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сотрудники гидрометцентра Краснодарского края назвали россиянам сроки начала купального сезона в регионе. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным синоптиков, в 2023 году благоприятные погодные условия способствуют быстрому прогреванию Черного моря, в связи с чем комфортная для купания температура будет достигнута с середины мая. В 2022 году вода прогревалась слабее из-за холодного мая и обильных осадков, не прекращающихся с конца весны.

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«Сейчас море прогревается быстрее, чем в прошлом году. Если судить по климатическим наблюдениям за десять лет, то были годы и теплее, и холоднее. Но для отдыхающих важно, когда море будет 23-25 градусов, а это все равно будет не раньше середины мая», — рассказали в гидрометцентре Кубани.

Ранее стало известно, что в Сочи подорожала аренда жилья на длинные весенние выходные — стоимость съемных квартир и домов поднялась в среднем на 10–15 процентов год к году. При этом ближе к 1 мая цены могут увеличиться еще — до 25 процентов.

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Валентина Процкова
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