Россиянина осудили на 19 лет за убийство семьи из-за конфликта с его матерью

Жителю Карачаево-Черкесии дали 19 лет за убийство супругов из-за конфликта с его матерью

В Карачаево-Черкесии 54-летнего местного жителя осудили на 19 лет за убийство супругов, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в мае 2018 года в квартире одного из домов в Черкесске он убил мужа и жену из-за того, что у пострадавшей был конфликт с его матерью. Сначала фигурант нанес жертвам удары тупым предметом, а затем зарезал. После этого он уехал в Ставропольский край и в течение четырех лет скрывался там.

В феврале 2022 года благодаря совместным усилиям сотрудников МВД и СКР мужчина был задержан.

В ходе расследования было допрошено более 320 свидетелей из разных регионов России и проведено более 200 экспертиз. Их результаты доказали причастность россиянина к преступлению.