Обнаружен вращающийся вокруг звезды массивный коричневый карлик

Телескоп TESS обнаружил крупный коричневый карлик с массой 77 Юпитеров

Астрономы обнаружили коричневый карлик, который примерно в 80 раз массивнее Юпитера и вращается вокруг красной звезды M-класса TOI-5375. Об открытии сообщается в препринте статьи, опубликованной в журнале arXiv.

Коричневые карлики занимают промежуточное положение между планетами и звездами, имея массу от 13 до 80 масс Юпитера. Новый объект был обнаружен космическим телескопом TESS с помощью транзитного метода, который заключается в поиске звезд, чья яркость снижается из-за прохождения на их фоне крупного объекта. Целью наблюдений стала звезда TOI-5375 (также известная как TIC 71268730) — активный красный карлик, расположенный на расстоянии 400 световых лет.

Коричневый карлик TOI-5375 b по размеру сравним с Юпитером, а масса оценивается в 77 масс Юпитера, что дает плотность 98 грамм на кубический сантиметр. Он делает оборот вокруг родительской звезды за каждые 1,72 дня, находясь на расстоянии всего 0,025 астрономической единицы. Его равновесная температура находится в промежутке от 931 до 1107 кельвинов.

TOI-5375 b был классифицирован как массивный коричневый карлик, находящийся на границе между коричневыми карликами и маломассивными звездами. Родительская звезда TOI-5375 на 37 процентов меньше Солнца. Ее период вращения составляет 1,97 дня, а эффективная температура, характеризующая полную светимость, около 3800 кельвинов.