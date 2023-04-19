Украинец решил избежать мобилизации и сфабриковал ДТП

Житель Украины сфабриковал ДТП, чтобы получить условный срок и избежать мобилизации

Житель Украины сфабриковал ДТП и добился в суде условного срока, чтобы избежать мобилизации. Об этом заявил глава Всеукраинской организации защиты прав потребителей финансовых и банковских услуг Алексей Лупоносов, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Юрист рассказал, что украинец призывного возраста договорился с женщиной, чтобы оформить фиктивное ДТП, во время которого он якобы сбил ее на машине. Помимо этого, мужчина дал взятку судье за то, чтобы его решили осудить на три года условно с испытательным сроком в 1,5 года.

По словам Лупоносова, суммарно фабрикация уголовного дела обошлась гражданину в 10 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области Украины правоохранители вскрыли схему переправки уклонистов на скорой помощи за границу. В Госпогранслужбе республики уточнили, что за попытку избежать отправки на фронт двое задержанных мужчин заплатили шесть тысяч долларов.