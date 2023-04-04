На Украине вскрыли схему для уклонистов со скорой помощью

В Закарпатье задержали фельдшера, пытавшегося на скорой переправить уклонистов за границу

В Закарпатской области Украины правоохранители вскрыли схему переправки уклонистов на скорой помощи за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы республики.

Отмечается, что силовики задержали фельдшера, который пытался в карете скорой помощи доставить до кордона двух украинских граждан призывного возраста. Включенные проблесковые маячки спецтранспорта позволяли им проезжать контрольные посты и довозить уклонистов до нужного места. Планировалось, что после этого мужчины самостоятельно пересекут границу со Словакией в районе села Стужица в Ужгородском районе.

В Госпогранслужбе также уточнили, что при задержании силовики обнаружили шесть тысяч долларов, которые уклонисты заплатили за переправку. В ведомстве добавили, что в настоящий момент правоохранители разыскивают местного жителя, который выступил организатором схемы.

Ранее в Государственном бюро расследований Украины сообщили об обнаружении склада с тремя тоннами ворованных продуктов, предназначавшихся для вооруженных сил республики. Обвинения в присвоении найденного продовольствия были предъявлены главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, заведующему составом и главному менеджеру.