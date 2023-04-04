На Украине нашли три тонны сворованных у ВСУ продуктов

В Днепропетровской области изъяли 3 тонны ворованных продуктов, предназначенных для ВСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины нашло склад с тремя тоннами ворованных продуктов, предназначавшихся для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«Злоумышленники прятали ворованную продукцию: сгущенку, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около 3 тонн», — говорится в сообщении. Склад находился в Днепропетровской области.

Обвинения в присвоении имущества предъявлены главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, заведующему составом и главному менеджеру.

В феврале Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о вскрытии схемы хищений продовольствия ВСУ более чем на 2,7 миллиона долларов. Министерство обороны республики заключило договор с двумя фирмами, однако деньги предназначенные для закупки продуктов выводились с помощью аффилированных компаний.

Ранее депутат Верховной Рады Анастасия Радина обвинила Минобороны Украины в том, что ведомство закупало продукты для ВСУ по завышенным ценам. Например, цены на картофель и капусту в каталоге министерства оказались в два раза выше потребительских.