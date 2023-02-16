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18:09, 16 февраля 2023Бывший СССР

Минобороны Украины обвинили в закупке продуктов по завышенным ценам еще с осени

В Верховной Раде заявили, что МО Украины закупало продукты по завышенным ценам с осени

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Министерство обороны (МО) Украины закупало продукты для военных Вооруженных сил республики (ВСУ) по завышенным ценам еще с осени прошлого года. В этом ведомство в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) обвинила глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина.

В качестве доказательства она привела данные от Минобороны о стоимости продовольствия, из которых видно, что «цены на базовые продукты питания в закупках ведомства скакнули еще осенью 2022 года». Отмечается, что сведения предоставили после повторного расследования. Например, цены на картофель и капусту в каталоге Минобороны оказались в два раза выше потребительских.

«В частности, уговариваю коллег поддержать внедрение "потолка" закупочных цен на продукты на уровне потребительских цен по меркам госстата», — заявила Радина.

Ранее экс-заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова заподозрили в незаконных действиях, а бывшего директора департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого — в растратах государственных средств после скандала с завышенными ценами на продукты для армии страны.

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Варвара Кошечкина
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