В ООН допустили продолжение роста населения в Индии

В ООН спрогнозировали, что население Индии превысит китайское на 2,9 млн человек в 2023-м

Рост населения Индии может продолжиться и в 2023 году, такой прогноз сделала ООН в «Докладе о состоянии мирового населения, 2023». Об этом сообщает Reuters.

В докладе допустили, что к середине 2023 года население Индии превысит китайское на 2,9 миллиона человек. Согласно данным Фонда ООН в области народонаселения, население Индии оценивается в 1428,6 миллиона человек или 1,4286 миллиарда против 1,4257 миллиарда человек в Китае.

Тем не менее из-за «неопределенности» данных невозможно указать точную дату, когда Индия превзойдет КНР по численности населения. Известно, что последнюю перепись населения в Индии провели в 2011 году, в то время как намеченную на 2021 год отложили из-за пандемии.

Несмотря на то, что на Индию и Китай будет приходиться более трети населения планеты, рост населения в обоих азиатских гигантах замедляется. Уточняется, то в Китае рост населения замедляется гораздо быстрее, чем в Индии.

