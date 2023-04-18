Индия опередила Китай по числу жителей

MarketWatch: Индия опередила КНР по числу жителей и стала самой населенной страной в мире

Индия стала самой населенной страной в мире, обогнав Китай. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на собственный анализ прогнозов ООН.

По данным независимой организации World Population Review (WPR), на 17 апреля в Индии проживают 1 425 937 441 человек по сравнению с 1 425 744 008 гражданами Китая.

Отмечается, что Индия обладает огромным экономическим потенциалом, который обусловлен не только численностью, но и составом населения. Так, на 100 трудоспособных жителей в стране приходится 47 нетрудоспособных против 68 нетрудоспособных 25 годами ранее, пишет MarketWatch.

Ожидается, что к 2048 году отношение опустится до 45, а государство поднимется с 43 на 23 строчку в списке стран с наименьшими значениями этого показателя.

Ранее сообщалось, что Индия намерена стать более вовлеченной в мировые цепочки поставок и лишить Китай статуса центра мирового производства. Министр финансов Индии Нирмал Ситхараман подчеркнул, что побороться за статус главного мирового производителя страна собирается с помощью плана стимулирования производства, охватывающего 13 секторов промышленности, включая полупроводниковую отрасль.