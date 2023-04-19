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14:25, 19 апреля 2023Из жизни

Семья сорвала куш в лотерею три раза подряд одинаковыми числами

В США семья выиграла в лотерею 100 тысяч долларов три раза подряд с одинаковыми числами

Фото: Massachusetts State Lottery

Семья из штата Массачусетс, США, выиграла в лотерею три раза подряд, используя одинаковые числа. Об этом сообщает CBS News.

59-летняя Триша Джонсон, работающая официанткой, первая сыграла в лотерею, сделав ставку на числа от одного до девяти. Спустя некоторое время она узнала, что сорвала куш в размере 100 тысяч долларов (8,1 миллиона рублей). «Я думала, что кто-то подшутил надо мной», — рассказывает она.

После уплаты налогов выигрыш Джонсон составил 71 тысячу долларов (5,8 миллиона рублей). Спустя несколько дней женщина решила использовать те же числа в новом розыгрыше. Вечером того же дня она стала победительницей во второй раз и снова выиграла 100 тысяч долларов. Джонсон не могла поверить в произошедшее, поэтому разбудила супруга, и тот подтвердил, что она выиграла. «Это просто безумие. Как будто молния ударила дважды в одно место», — утверждает женщина.

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Через несколько недель сын Джонсон, узнав о ее везении, решил сыграть в лотерею с теми же числами. К удивлению его родителей, он тоже сорвал джекпот в размере 100 тысяч долларов. «Мы просто смеялись, плакали и обнимались. Это было невероятно», — говорит Джонсон.

Женщина планирует потратить выигранные деньги на ремонт дома и оплату счетов. Теперь Тришу Джонсон знают все местные жители, а супруг называет ее знаменитостью. Несмотря на удачу, женщина считает, что больше не сможет выиграть с выбранными ею числами. «Так что я, наверное, могу прекратить играть с ними. Я уверена, что это больше не повторится», — считает она.

Ранее сообщалось, что бывший автомеханик из США сорвал огромный джекпот в лотерею, но сначала принял новость о выигрыше за первоапрельскую шутку. Он решил перепроверить результат вместе с продавцом в магазине, где купил билет, и только после этого убедился, что действительно разбогател.

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Алиса Удовик
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