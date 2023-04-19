Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:43, 19 апреля 2023Экономика

Центробанк опубликовал данные о доходах российских семей

ЦБ: медианный доход на одного члена семьи в России составил 22 тысячи рублей в месяц

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Медианный доход на одного члена семьи в России в 2022 году составил 22 тысячи рублей в месяц. Об этом говорят данные опроса «Всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам», проведенного аналитиками ЦБ.

Эксперты разделили участников опроса на группы в зависимости от уровня дохода. У десяти беднейших домохозяйств медианный доход на члена семьи составил 8,5 тысячи рублей, а у самых богатых — 57,6 тысячи рублей. При этом в семьях с детьми медиана составила 18,3 тысячи рублей, а в семьях пенсионеров — на 15 процентов больше. Самые высокие показатели фиксировали в домохозяйствах без детей, где проживают не только пожилые россияне.

Также аналитики установили, что на доход влияет регион и размер населенного пункта. В селах медиана душевого дохода составляет 17,6 тысячи рублей. Доход жителей малых городов выше на 17 процентов, жителей крупных городов — на 30 процентов, а жителей Москвы и Санкт-Петербурга — почти на 100 процентов.

Ранее в Центробанке подсчитали долю россиян, у которых есть долги. По оценкам регулятора, обязательства имеются у 23,1 процента домохозяйств. Больше всего долгов по потребительским кредитам (10,5 процента). Далее идут обязательства по кредитным картам (6,4 процента), кредитам на покупку жилья (5,3 процента) и автокредитам (4 процента).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о гибели в Артемовске участника поджога Дома профсоюзов в Одессе
Разведка Нидерландов рассказала об укреплении военного потенциала России
Эмили Ратаковски снялась топлес в рекламе модного бренда
В России закрылся крупнейший магазин duty free из-за проблем с поставками
Загадочные куклы поселились в почтовом ящике мужчины
Мужчину арестовали за жесткое убийство россиянки из-за ссоры
Названа неожиданная причина поиска отношений по расчету
В Молдавии объяснили объявление российского дипломата персоной нон грата
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
13-летний подросток умер при попытке повторить популярный TikTok-челлендж
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.