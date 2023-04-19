Центробанк опубликовал данные о доходах российских семей

ЦБ: медианный доход на одного члена семьи в России составил 22 тысячи рублей в месяц

Медианный доход на одного члена семьи в России в 2022 году составил 22 тысячи рублей в месяц. Об этом говорят данные опроса «Всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам», проведенного аналитиками ЦБ.

Эксперты разделили участников опроса на группы в зависимости от уровня дохода. У десяти беднейших домохозяйств медианный доход на члена семьи составил 8,5 тысячи рублей, а у самых богатых — 57,6 тысячи рублей. При этом в семьях с детьми медиана составила 18,3 тысячи рублей, а в семьях пенсионеров — на 15 процентов больше. Самые высокие показатели фиксировали в домохозяйствах без детей, где проживают не только пожилые россияне.

Также аналитики установили, что на доход влияет регион и размер населенного пункта. В селах медиана душевого дохода составляет 17,6 тысячи рублей. Доход жителей малых городов выше на 17 процентов, жителей крупных городов — на 30 процентов, а жителей Москвы и Санкт-Петербурга — почти на 100 процентов.

Ранее в Центробанке подсчитали долю россиян, у которых есть долги. По оценкам регулятора, обязательства имеются у 23,1 процента домохозяйств. Больше всего долгов по потребительским кредитам (10,5 процента). Далее идут обязательства по кредитным картам (6,4 процента), кредитам на покупку жилья (5,3 процента) и автокредитам (4 процента).