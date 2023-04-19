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10:54, 19 апреля 2023Силовые структуры

В Москве мужчина попытался задушить жену на глазах у детей и попал под следствие

В Москве возбудили дело против мужчины, пытавшегося задушить жену на глазах у детей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На юго-западе Москвы мужчина попытался задушить супругу и попал под следствие. Об этом в среду, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 18 апреля фигурант в квартире дома на Литовском бульваре поссорился с женой и стал душить ее на глазах у детей. Женщина потеряла сознание. Ее госпитализировали для оказания медицинской помощи.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство. Подозреваемого задержали, сейчас его допрашивают. Вскоре решится вопрос об аресте нападавшего.

Ранее стало известно, что на северо-западе Москвы задержали 38-летнюю женщину, зарезавшую сожителя во время ссоры.

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Екатерина Власова
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