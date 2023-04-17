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10:57, 17 апреля 2023Силовые структуры

В Москве 38-летняя женщина вонзила нож в шею сожителя во время ссоры

На северо-западе Москвы задержали 38-летнюю женщину, зарезавшую сожителя во время ссоры

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали 38-летнюю женщину, зарезавшую сожителя. Об этом в понедельник, 17 апреля, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 16 апреля в квартире дома по 3-му Волоколамскому проезду фигурантка поссорилась с кавалером и вонзила нож ему в шею. Он скончался.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящий момент россиянке предъявлено обвинение, решается вопрос о ее аресте.

Ранее стало известно, что в Тюмени задержали 38-летнего мужчину, убившего 65-летнюю мать и 35-летнего сожителя бывшей супруги.

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Екатерина Власова
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