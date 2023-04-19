Российского пенсионера задержали за сексуальное насилие над подростками

В Карелии задержали педофила, работавшего водителем школьного автобуса

В Республике Карелия в отношении 66-летнего российского пенсионера завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении не достигших 14-летнего возраста подростков. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина задержан. В ближайшее время суд изберет в отношении него меру пресечения на время следствия. Как сообщает в своем Telegram-канале издание Mash, обвиняемый работал водителем школьного автобуса в поселке Чала. Педофил регулярно насиловал несовершеннолетних школьников. О случившемся стало известно благодаря подростку, который притворился пьяным и смог снять происходящее в автобусе, после чего отправил видео в чат.

Шокирующие кадры увидела мать одного из учеников, после чего началось разбирательство. Местные жители полагают, что мужчина совершал насилие в отношении подростков с 2021 года. При этом растлитель дарил своим жертвам подарки, телефоны и приглашал в баню.

Сотрудниками правоохранительных органов проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы.