В США слили в сеть разговор чиновников об убийстве чернокожих и журналистов

WP: шерифа штата Оклахома обвинили в обсуждении повешения чернокожих по телефону

Окружная газета Оклахомы, США, опубликовала аудиозапись, на которой, как утверждается, местные чиновники — в том числе шериф и сотрудники полиции — возмущаются тому, что не могут линчевать чернокожих и говорят об «избиении, убийстве и захоронении» двух журналистов. Офис шерифа отрицает правдивость слитого в сеть обсуждения, пишет газета The Washington Post.

Расистские комментарии, предположительно, были тайно записаны на заседании окружной комиссии. Офис шерифа утверждает, что аудиозапись сделана незаконно, и допускает, что против газеты откроют уголовное дело. Профессор журналистики в Университете штата Оклахома Джоуи Сенат говорит, что запись разговора может оказаться законной, если окажется, что она была сделана «в месте, где должностное лицо не имело разумного ожидания на неприкосновенность частной жизни».

Как отмечает WP, губернатор Оклахомы Кевин Ститт уже призвал шерифа и других чиновников, замешанных в произошедшем, уйти в отставку.

В 2019 году в Оклахоме шериф и ее помощники уволились из-за решения судьи возобновить работу тюрьмы с плохими условиями содержания.