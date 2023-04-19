Объяснена странность в деле пропавшей после гибели матери под Москвой девочки

СК: тело пропавшей после гибели матери в Подмосковье девочки нашли под плитой балкона

Тело трехлетней девочки, пропавшей в подмосковной Балашихе, нашли под плитой в полом пространстве между балконом второго этажа и козырьком подъезда, на котором ранее обнаружили мертвой ее мать. Об этом сообщил региональный Следственный комитет в Telegram.

По данным ведомства, на теле девочки обнаружили травмы, характерные для падения с высоты. «По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры», — говорится в сообщении.

Таким образом может объясняться странность с найденным на том же козырьке, где обнаружили мать, телом ее дочери. Девочка могла отскочить в нишу после падения с высоты, либо отползти от уже мертвой женщины, будучи еще живой.

О пропаже девочки стало известно 19 апреля после смерти ее матери, тело которой нашли на козырьке подъезда жилого дома в Балашихе. Ребенка почти сутки искали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. На камерах видеонаблюдения было видно, что россиянка зашла в подъезд вместе с дочерью.