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23:34, 19 апреля 2023Мир

Американский экс-разведчик исключил вероятность ядерного удара России по Украине

Экс-разведчик США Скотт Риттер: Россия не будет применять ядерное оружие на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: David Bebber / Reuters

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер исключил вероятность ядерного удара России по Украине в беседе с YouTube-каналом U.S. Tour of Duty.

«Россия не будет применять ядерное оружие. Я не понимаю, почему люди никак не могут этого понять», — заявил Риттер. По его мнению, российские силы спокойно смогут одержать победу над Вооруженными силами Украины (ВСУ) даже в случае, если Украина проведет мобилизацию всего мужского населения.

Экс-разведчик подчеркнул, что украинские силы не смогут увеличить численность своих войск из-за нехватки ресурсов для их оснащения. По его словам, у Киева «ничего не осталось», поэтому идея о наращивании сил звучит абсурдно.

Ранее Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, погибнет от рук восставших жителей страны. По мнению экс-разведчика, украинский лидер едва ли может рассчитывать на изгнание и комфортную жизнь за пределами страны.

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Марина Совина
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