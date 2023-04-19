Еврокомиссия попросила отменить запрет на ввоз украинского зерна

ЕК попросила Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию отменить запрет импорта зерна с Украины

Еврокомиссия (ЕК) обратилась с просьбой к странам, принятым решение о запрете импорта украинского зерна, отменить его. Об этом заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая. Его слова приводит РИА Новости.

Для обсуждения проблемы экспорта украинской агропродукции и запрета на ее ввоз с 22 апреля министры сельского хозяйства Румынии, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии провели онлайн-заседание, к ним присоединился еврокомиссар.

Как заявил Дая, вице-президент ЕК Валдис Дубровскис назвал решения четырех стран незаконными, противоречащими соглашениям об ассоциации Евросоюза и Украины и попросил страны отменить запрет. «Иначе предложения Еврокомиссии нельзя будет применить», — отметил Дая.

По его словам, из-за решения других европейских стран увеличится поток украинского зерна в Румынию, что негативно отразится на местных фермерах.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готова запретить импорт кукурузы, пшеницы, подсолнечника и рапса с Украины в некоторые европейские страны. Такое решение вызвано избытком импортированного украинского зерна.