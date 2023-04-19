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21:41, 19 апреля 2023Мир

Еврокомиссия захотела запретить импорт зерна с Украины

Еврокомиссия захотела запретить импорт кукурузы, пшеницы, подсолнечника и рапса с Украины

Фото: Lian Zhen / Globallookpress.com

Еврокомиссия (ЕК) готова запретить импорт кукурузы, пшеницы, подсолнечника и рапса с Украины в некоторые европейские страны. Об этом сообщает Polskie Radio 24 со ссылкой на чиновников Евросоюза (ЕС).

Уточняется, что такое решение может быть принято из-за избытка импортированного украинского зерна, При этом для того, чтобы оно все же было принято, потребуется согласие Киева.

Предполагается, что запрет будет распространяться на пять стран — Польшу, Словакию, Румынию, Болгарию и Венгрию. При этом все, кроме Бухареста, уже ввели временные ограничения на ввоз зерна, за исключением транзита.

Ранее ЕК заявила о том, что рассматривает возможность принятия дополнительного пакета мер поддержки для фермеров из ЕС, которые понесли потери из-за переизбытка украинской сельхозпродукции.

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Екатерина Подвигина
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