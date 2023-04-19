Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:16, 19 апреля 2023Бывший СССР

ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска

В ДНР сообщили, что минимум 20 человек погибли из-за подрыва многоэтажек ВСУ

Фото: Libkos / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время отступления из поселка Цветмет на окраине Артемовска (украинское название — Бахмут) взорвали четыре девятиэтажных дома, сообщили ТАСС в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).

Отмечается, что инцидент произошел два дня назад. «В подвалах укрывались минимум 20 человек, в том числе трое детей. Все погибли», — рассказал собеседник агентства.

В беседе с корреспондентом ТАСС жители находящегося рядом частного сектора рассказали, что стали свидетелями подрыва многоэтажек.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин назвал вопросом ближайшего времени взятие Артемовска под контроль силами России. Он напомнил, что российские силы контролируют около 90 процентов территории города.

Сражение за город продолжается уже более восьми месяцев — украинские военные держат оборону в Артемовске с августа 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Китай ответил на план Макрона по Украине
Россиянам раскрыли способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды
Освободившийся из колонии серийный педофил задержан за приставания к школьнице
Галустян объяснил получение второго гражданства
Шестеро российских солдат заявили о принудительном включении в ЧВК «Вагнер»
Российского школьного водителя обвинили в многолетнем надругательстве над детьми
Вслед за Санкт-Петербургом концерт Jah Khalib отменили в Москве
ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
В России переработают перечни специальностей высшего образования
Жители Читы рассказали о нападающих на людей стаях бездомных собак
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.