Во Франции нашли замок Коломойского

Во Франции нашли замок XV века, принадлежащий олигарху Коломойскому через его сестру

Замок XV века, принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому, а также его апартаменты напротив Эйфелевой башни нашли журналисты программы расследований «Схемы». Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

В частности, речь идет о двух квартирах, четырех апартаментах, двух подвальных помещениях и двух парковочных местах напротив главной достопримечательности Парижа.

Все перечисленные объекты, как и замок, зарегистрированы на французские фирмы, конечный бенефициар которых — сестра Коломойского Лариса Черток.

В декабре 2022 года Коломойский, считавшийся главным бенефициаром победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины, лишился статуса долларового миллиардера в списке украинского Forbes. Это произошло после национализации принадлежащих Коломойскому нефтяных компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта».