26-летний россиянин до смерти забил лопатой отца и попал под следствие

Под Красноярском арестовали сына, забившего до смерти лопатой отца из-за замечаний

В Красноярском крае арестовали 26-летнего мужчину за убийство 46-летнего отца. Об этом в четверг, 20 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным ведомства, обвиняемый с отцом и бабушкой несколько дней подряд выпивали в доме на улице Сурикова в поселке Тасеево. 12 апреля он поссорился с родственником, так как тот высказывал замечания по поводу антисоциального образа жизни сына и его поведения. Тогда обвиняемый взял лопату и стал избивать родителя, нанося удары по животу и другим частям тела.

Врачи диагностировали у потерпевшего разрыв селезенки и внутреннее кровотечение. Спустя несколько часов тот скончался.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.