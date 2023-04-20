Унесенная течением 17-летняя девушка провела 22 часа на доске в открытом океане

Унесенная течением серфингистка провела 22 часа в открытом океане у берегов Португалии

17-летняя серфингистка Эрика Висенте провела почти сутки в воде у берегов Португалии после того, как порывы ветра и течение унесли ее в открытый океан. Об этом сообщает SurferToday.

В субботу, 15 апреля, девушка занималась сапсерфингом на пляже Коэльо региона Алгарве, когда потоки ветра внезапно понесли ее на юг. Висенте растерялась и испугалась, поэтому не смогла грести к берегу и уплывала на доске все дальше. Отец девушки, который был неподалеку, прыгнул в воду, но не смог ее остановить. Вскоре Висенте объявили пропавшей без вести, и наземные, морские и воздушные спасательные службы начали ее поиски.

Поисково-спасательная операция длилась всю ночь и утро следующего дня, однако девушку найти не удалось. Вечером 16 апреля, когда надежда найти Висенте почти угасла, поступил сигнал тревоги от экипажа контейнеровоза. Девушку обнаружили в 46 километрах к югу от места пропажи. Она провела в океане 22 часа и была найдена с сильным переохлаждением и обезвоживанием. Ее вытащили из воды и вертолетом доставили в больницу.

Все время в дороге и по прибытии в медицинское учреждение девушка оставалась в сознании. «Этот ребенок провел 20 часов в море, один на доске для серфинга. Она — боец, и она измучена. Она только начинает вспоминать, что произошло, но это совершенно нормально», — дал журналистам комментарий педиатр, обследовавший пострадавшую. Сейчас Висенте восстанавливается в больнице под наблюдением врачей и матери.

Ранее сообщалось, что в Канаде трое шесть часов провели во льдах после того, как подстреленный ими морж опрокинул лодку и выбросил их в воду. Канадцы ждали спасения при температуре минус 20 градусов Цельсия.

