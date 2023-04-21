Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 21 апреля 2023Из жизни

Директрису частной школы арестовали за совращение ученика

WTVJ: в США директрису школы из штата Флорида арестовали за домогательства к подростку

Фото: Florida Sheriff's Office

В США за совращение подростка арестовали директрису школы из штата Флорида. Об этом сообщает WTVJ.

43-летнюю Трейси Смит задержали в понедельник, 17 апреля, на парковке частной школы Xceed Preparatory Academy в городе Корал-Спрингс. Женщину обвиняют в сексуальных домогательствах и вовлечении несовершеннолетнего в сексуальную активность лицом, обличенным властью.

Ученик школы рассказал следователям, что его отношения со Смит начались в октябре 2022 года. Он попросил женщину помочь с некоторыми предметами, и она стала приглашать его в свой кабинет для частных занятий. Со временем подросток и педагог начали общаться более неформально и «сблизились лично». В частности, они рассказывали друг другу о трудностях в отношениях с родными.

По словам школьника, во время одного из занятий Смит сначала начала тереться о него ногой. Потом женщина стала гладить его ногу рукой, и позволила ему касаться ее ноги. Мальчик заявил, что после этого их отношения «перешли черту». Они начали переписываться в мессенджерах на откровенные темы, причем Смит позже просила его удалить эти сообщения.

Материалы по теме:
«Это зов природы» Сексолог Анна Котенева о том, почему учителя и ученики вступают в интимную связь
«Это зов природы»Сексолог Анна Котенева о том, почему учителя и ученики вступают в интимную связь
26 июля 2015
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

Из полицейского протокола также следует, что однажды подросток отправил директрисе свою фотографию, на которой был без рубашки. Она тоже прислала ему свое фото, на котором была полностью одета. Кроме того, школьник заявил, что однажды Смит в разговоре с ним «дала некие комментарии по поводу орального секса».

Следователи пришли ко мнению, что Трейси Смит состояла в романтических отношениях с учеником и занималась развратными действиями в его отношении. После ареста ее выпустили под залог в 25 тысяч долларов до следующего судебного заседания. Женщине запрещено контактировать с жертвой, переступать порог учебного заведения и общаться с несовершеннолетними, за исключением родственников.

Ранее сообщалось, что школьную учительницу из американского штата Айова арестовали по обвинению в сексуальных контактах с подростком. Женщина, работавшая преподавателем английского языка в католической средней школе, уже призналась, что завела роман с 17-летним подопечным и как минимум пять раз занималась с ним сексом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
«Тут просто нету пол-улицы». На Белгород рухнула российская авиабомба, Минобороны проводит расследование
Российская артиллерия поразила около 100 целей ВСУ
Посольство России упрекнуло США из-за зерновой сделки
Назван способ намекнуть партнеру на желание попробовать новое в постели
Директрису частной школы арестовали за совращение ученика
Экс-полицейского арестовали за незаконное распространение информации о Дугиной
Принц Уильям рассказал британцам о раке кишечника
Появился способ поменять пароль на украденном iPhone
Безбилетный пассажир автобуса попал на видео в Москве
Дурова назвали самым обедневшим миллиардером из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.