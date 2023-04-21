Директрису частной школы арестовали за совращение ученика

WTVJ: в США директрису школы из штата Флорида арестовали за домогательства к подростку

В США за совращение подростка арестовали директрису школы из штата Флорида. Об этом сообщает WTVJ.

43-летнюю Трейси Смит задержали в понедельник, 17 апреля, на парковке частной школы Xceed Preparatory Academy в городе Корал-Спрингс. Женщину обвиняют в сексуальных домогательствах и вовлечении несовершеннолетнего в сексуальную активность лицом, обличенным властью.

Ученик школы рассказал следователям, что его отношения со Смит начались в октябре 2022 года. Он попросил женщину помочь с некоторыми предметами, и она стала приглашать его в свой кабинет для частных занятий. Со временем подросток и педагог начали общаться более неформально и «сблизились лично». В частности, они рассказывали друг другу о трудностях в отношениях с родными.

По словам школьника, во время одного из занятий Смит сначала начала тереться о него ногой. Потом женщина стала гладить его ногу рукой, и позволила ему касаться ее ноги. Мальчик заявил, что после этого их отношения «перешли черту». Они начали переписываться в мессенджерах на откровенные темы, причем Смит позже просила его удалить эти сообщения.

Из полицейского протокола также следует, что однажды подросток отправил директрисе свою фотографию, на которой был без рубашки. Она тоже прислала ему свое фото, на котором была полностью одета. Кроме того, школьник заявил, что однажды Смит в разговоре с ним «дала некие комментарии по поводу орального секса».

Следователи пришли ко мнению, что Трейси Смит состояла в романтических отношениях с учеником и занималась развратными действиями в его отношении. После ареста ее выпустили под залог в 25 тысяч долларов до следующего судебного заседания. Женщине запрещено контактировать с жертвой, переступать порог учебного заведения и общаться с несовершеннолетними, за исключением родственников.

Ранее сообщалось, что школьную учительницу из американского штата Айова арестовали по обвинению в сексуальных контактах с подростком. Женщина, работавшая преподавателем английского языка в католической средней школе, уже призналась, что завела роман с 17-летним подопечным и как минимум пять раз занималась с ним сексом.