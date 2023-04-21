Диетолог предупредила о наборе веса из-за кофе

Диетолог Ефимова: добавление в кофе сливок, сиропа и сахара нанесет удар по фигуре

Врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала, что сам по себе кофе практически не содержит калорий, но с сахарами, сливками и сиропом человек может быстро вес. Об этом медик предупредила в интервью агентству «Прайм».

Если в напиток добавить сиропы или жирное молоко, то кофе превращается в настоящий десерт. Ефимова объяснила, что в латте с сиропом содержится около 200 калорий. Буквально две-три порции в день могут существенно повысить суточную калорийность рациона.

В этом случае медик посоветовала пить кофе без или с минимальным количеством сахара и добавлять в напиток молоко с более низким процентом жирности.

«К увеличению веса ведет не конкретный продукт, а потребление большего количества калорий, чем нужно, из любого источника: будь то жиры, белки или углеводы», — также отметила Ефимова.

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова 27 марта предупредила о вреде чая и кофе. По ее словам, эти напитки могут существенно замедлить переработку витаминов в тонком кишечнике. Специалист посоветовала пить чай или кофе спустя 40 минут после приема пищи и витаминов.

