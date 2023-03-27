Нутрициолог предупредила о вреде чая и кофе

Нутрициолог Белоусова сообщила, что чай и кофе мешают организму усваивать витамины

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в беседе с радио Sputnik предупредила о вреде чая и кофе.

По ее словам, эти напитки могут существенно замедлить переработку витаминов в тонком кишечнике. Специалист посоветовала пить чай или кофе спустя 40 минут после приема пищи и витаминов. «Если крепким чаем или кофе запить пищу и витамины, то это уже критично, потому что они вместе пройдут в тонкий кишечник, и будут проблемы с усвоением [витаминов]», — сказала она.

Белоусова пояснила, что усвоению витаминов препятствуют дубильные вещества, которые содержатся в горячих напитках. Она подчеркнула, что аналогичным действием обладает крахмал.

Также диетолог опровергла информацию о том, что газированные напитки мешают усваивать витамины. По ее словам, данная гипотеза не была подтверждена научно.

Нутрициолог порекомендовала запивать витамины водой, морсом, отваром шиповника или компотом из сухофруктов.

Ранее диетолог Людмила Микитюк назвала продукты, мешающие накачать мышцы. Специалист рекомендовала полностью исключить из рациона алкоголь, так как организму приходится тратить на его расщепление большое количество антиоксидантов, которые нужны для роста мышечной массы.