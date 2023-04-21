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19:28, 21 апреля 2023Культура

Лидер Limp Bizkit показал на видео Владимира Зеленского с белым флагом

Лидер группы Limp Bizkit Фред Дерст показал на видео Владимира Зеленского с белым флагом
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Вокалист и лидер американской рэп-метал-группы Limp Bizkit Фред Дерст показал видеозапись с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ролик опубликован в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) музыканта.

Дерст разместил в сторис короткий смонтированный клип, в котором Зеленский изображен в военной форме и каске несущим белый флаг. Фрагмент сопровождается отрывком из песни Loser (англ. «неудачник»), вышедшей в альбоме Limp Bizkit 2011 года Gold Cobra.

«Я неудачник, да, это правда. Такое ощущение, что мне не везет с тех пор, как я встретил тебя», — поется в треке.

В феврале Limp Bizkit выпустили клип на песню Out Of Style с дипфейк-версиями мировых лидеров. В видео, снятом вокалистом Фредом Дерстом и режиссером Марком Класфельдом, каждый музыкант предстает в образе политика.

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Сергей Равин
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