Limp Bizkit выпустили клип с дипфейк-версиями Путина и Байдена

Группа Limp Bizkit выпустила клип Out Of Style с дипфейк-версиями Путина и Байдена

Американская рэп-метал-группа Limp Bizkit выпустила клип на песню Out Of Style с дипфейк-версиями мировых лидеров. Ролик был опубликован на YouTube-канале коллектива.

В видео, снятом вокалистом Фредом Дерстом и режиссером Марком Класфельдом, каждый музыкант предстает в образе политика. При помощи дипфейк-технологии Дерст превращается в российского президента Владимира Путина, а остальные участники — в американского президента Джо Байдена, украинского лидера Владимира Зеленского, председателя КНР Си Цзиньпиня и главу КНДР Ким Чен Ына. Все они собираются в гараже, где играют на музыкальных инструментах

Песня начинается со слов: «Мы не можем изменить прошлое, но мы можем начать сегодня, чтобы сделать завтрашний день лучше». Трек вошел в шестой полноформатный альбом коллектива Still Sucks, вышедший в прошлом году на лейбле Suretone.

Группа Limp Bizkit была основана в 1994 году. На сегодняшний день в мире было продано более 40 миллионов копий их пластинок. Коллектив трижды номинировалался на премию «Грэмми».