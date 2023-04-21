Депутат раскритиковал YouTube за отсутствие рекламы для россиян

Депутат Горелкин заявил, что YouTube, работая в РФ без рекламы, создает неравные условия

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин прокомментировал сообщение о том, что российский видеохостинг Rutube отказался от части рекламных вставок в видео. Это решение депутат оценил в своем Telegram-канале.

Горелкин обратил внимание на то, что рекламные вставки в середине и в конце видео остались. Кроме того, он заявил, что новая политика не коснется самых популярных шоу.

«В то же время YouTube, как известно, уже год работает в России без рекламы. Формальной причиной стали санкции, но по факту платформа подарила всем российским зрителям бесплатную премиум-подписку, чем создала на рынке откровенно неравные условия», — раскритиковал депутат американский видеохостинг за отсутствие рекламы.

Чтобы полноценно конкурировать с YouTube, придется «принять правила игры, которые навязывают американцы», счел Горелкин. По его мнению, для этого российскому видеохостингу необходимо искать новые модели монетизации, например, интегрировать решения для сбора донатов или сотрудничать с сегментом электронной торговли.

«Нужно не просто становиться аналогом YouTube, а захотеть стать лучше и интереснее», — заключил депутат.

О том, что Rutube убрал рекламные вставки перед видео, сообщалось 20 апреля. При этом рекламные вставки в середине и в конце роликов остались. В пресс-службе видеохостинга добавили, что вставки в начале видео сохранились только для нового проекта ТНТ «Шоу Воли», первый выпуск которого уже опубликован на платформе.